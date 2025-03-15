МО РФ: в Курской области при разминировании нашли запрещенные ПФМ-1 "Лепесток"

Российские военные инженеры в процессе разминирования освобожденных территорий Курской области обнаружили кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", использование которых запрещено Женевской конвенцией.
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