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МО РФ: в Курской области при разминировании нашли запрещенные ПФМ-1 "Лепесток"

МО РФ: в Курской области при разминировании нашли запрещенные ПФМ-1 "Лепесток"

Российские военные инженеры в процессе разминирования освобожденных территорий Курской области обнаружили кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", использование которых запрещено Женевской конвенцией.

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