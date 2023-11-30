Мусорный полигон в Баянды сняли на видео

Видеограф Нуркен Тажибай показал на видео, как копятся бытовые отходы в пригороде Актау. Актуальный для нашей страны вопрос вторичной переработки и разумного потребления в своем аккаунте Instagram поднял оператор видеосъемки Нуркен Тажибай, сопроводив пост кадрами крупнейшего полигона твердых бытовых отходов, расположенного в 2,5 км от села Баянды (16 км от Актау).