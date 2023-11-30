Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

91 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    Кто скажет: - На хер нам Актау???Погода в Актау 19...
  • анатолий андреев
    На хер нам Актау?Прокуратура прове...
  • tsan tsan
    А почему это должно быть интересно гражданам Росссии ? Это ведь не в Шевченко воду и тепло отключают, а в Актау.Горячую воду и от...

Мусорный полигон в Баянды сняли на видео

Мусорный полигон в Баянды сняли на видео

Видеограф Нуркен Тажибай показал на видео, как копятся бытовые отходы в пригороде Актау. Актуальный для нашей страны вопрос вторичной переработки и разумного потребления в своем аккаунте Instagram поднял оператор видеосъемки Нуркен Тажибай, сопроводив пост кадрами крупнейшего полигона твердых бытовых отходов, расположенного в 2,5 км от села Баянды (16 км от Актау).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх