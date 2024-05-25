Кеннеди-младший заявил о цензурировании США критики конфликта на Украине

Администрация США подвергает цензуре любые критикующие конфликт на Украине высказывания. Об этом 25 мая, выступая на общенациональном съезде Либертарианской партии в американской столице, заявил Роберт Кеннеди – младший, который ранее объявил о своем желании участвовать в выборах президента США как независимый кандидат.
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