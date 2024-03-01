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Лидер "Альтернативы для Германии" выступил против поставок ракет Taurus Киеву

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла после появления в СМИ записи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным применением ракет Taurus выступил против поставки этого типа вооружений Украине.

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