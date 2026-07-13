«Мне стыдно»: бывший гендиректор «Торпедо» получил реальный срок за подкуп судей и влияние на результаты матчей

Столичный суд приговорил бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова к реальному сроку — двум годам колонии общего режима — за подкуп судей и влияние на результаты 20 матчей Первой лиги в сезоне‑2024/25.
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