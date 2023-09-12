Путин отметил риски перегрева на рынке ипотечных кредитов

Существуют определенные риски перегрева на рынке ипотечного кредитования, власти их видят и купируют, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке.