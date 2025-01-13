Курский вертолет санавиации эвакуировал белгородца в тяжелом состоянии в Москву

Санитарная авиация нашего региона три раза за этот год совершила вылет за пределы региона. Врио замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий напомнил, что наша область - единственная с собственной санавиацией, вылеты выполняют сразу два вертолета.
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