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Создательнице клуба ведьм Алене Полынь было предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих

Создательнице клуба ведьм Алене Полынь было предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих

В Московской области продолжает развиваться скандальное дело вокруг участницы популярного телешоу "Битва экстрасенсов" Алены Полыньи (настоящее имя - Елена Суликова), которая была задержана 4 июня по подозрению в экстремизме и мошенничестве.

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