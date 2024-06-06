Создательнице клуба ведьм Алене Полынь было предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих

В Московской области продолжает развиваться скандальное дело вокруг участницы популярного телешоу "Битва экстрасенсов" Алены Полыньи (настоящее имя - Елена Суликова), которая была задержана 4 июня по подозрению в экстремизме и мошенничестве.
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