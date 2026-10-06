🚰 Сегодня в Джанкое и Керчи ограничат подачу воды По данным «Воды Крыма», в Джанкое из-за работ на электросетях до 18:00 возможно снижение давления в системе водоснабжения.
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