«Нужно кое в чём разобраться». Перес – о причинах 16-го места в квалификации Getty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес рассказал о проблемах с машиной, из-за которых показал только 16-е время в квалификации Гран При Канады.