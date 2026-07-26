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Царьград

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Зампред Иванов назвал, кому нужно молиться для исцеления детей

Зампред Иванов назвал, кому нужно молиться для исцеления детей

Михаил Иванов рассказал о почитании мученика Гавриила и чудесах исцеления.Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов разъяснил, что с молитвами о здравии страдающих детей следует обращаться к Святому Гавриилу.

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