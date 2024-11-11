Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в голосовании за проекты «Вам решать!»

В Нижегородской области началось народное голосование в рамках губернаторского проекта «Вам решать!» С 11 ноября по 10 декабря каждый житель региона старше 16 лет может проголосовать за инициативные проекты, предложенные гражданами, на сайте golosza.
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