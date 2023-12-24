Великий Новгород присоединился к борьбе ВРНС против кровавого Молоха

Великий Новгород присоединился к борьбе Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) против кровавого Молоха, в жертву которому только за последние три десятилетия были принесены более 50 миллионов нерождённых младенцев, подчеркнул учредитель Царьграда, заместитель главы ВРНС Константин Малофеев.