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Царьград

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Великий Новгород присоединился к борьбе ВРНС против кровавого Молоха

Великий Новгород присоединился к борьбе ВРНС против кровавого Молоха

Великий Новгород присоединился к борьбе Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) против кровавого Молоха, в жертву которому только за последние три десятилетия были принесены более 50 миллионов нерождённых младенцев, подчеркнул учредитель Царьграда, заместитель главы ВРНС Константин Малофеев.

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