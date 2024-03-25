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Россиянам массово поступают анонимные сообщения с предложением совершить теракт

Россиянам массово поступают анонимные сообщения с предложением совершить теракт Россиянам в массовых масштабах стали поступать сообщения, иногда в формате спам-рассылок, в которых предлагается совершить теракт.

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