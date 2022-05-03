Маленькие хитрости при приготовлении рыбы

1. Перед обработкой рыбы, поместите ее в посуду с водой, если рыба тонет она свежая, если нет, то откажитесь от приготовления данного продукта.
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