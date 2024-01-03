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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти – журналисту об интересе «Реала» к Мбаппе: «Вы, должно быть, новенький и не знаете, что я не буду говорить об этом» 

Анчелотти – журналисту об интересе «Реала» к Мбаппе: «Вы, должно быть, новенький и не знаете, что я не буду говорить об этом» 

Главный тренер «Мадрида» ответил на вопрос журналиста. 30 июня нападающий может стать свободным агентом.

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