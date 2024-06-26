Подросток на мопеде врезался в легковушку под Рязанью

Авария произошла 25 июня около 19:00 в селе Пальное у дома № 34Б по улице Архангельской. По предварительной информации, 12-летний подросток на мопеде мопед «Ворлд» врезался в Renault Logan под управлением 27-летней рязанки.
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