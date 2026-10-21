Грипп А на отдыхе в Дубае: Роспотребнадзор запросил у властей ОАЭ данные о заболевших российских туристах Елена ГалицкаяВедомство выясняет эпидемиологическую обстановку в Эмиратах, проверяет информацию о случаях заражения и запрашивает сведения о мерах профилактики.