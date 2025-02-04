В Тихом океане обнаружен восьмой континент — Зеландия

Исследование, представленное на сайте Геологического общества Америки, утверждает, что эта территория площадью 4,9 миллиона квадратных километров представляет собой полноценный континент, а не набор затопленных фрагментов.
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