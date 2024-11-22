Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью корреспондентам Sport24 Тиграну Арутюняну и Александру Муйжнеку считает, что сборная России должна играть международные матчи, несмотря на официальное отстранение от УЕФА.
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