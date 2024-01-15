Нескучные техно...
СайтЛента технологий
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нескучные технологии

297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Авгур
    Остановите этих баранов ,и Луну в трупятник хотят превратить,идиотыПервый частный лу...
  • Misha Glusch
    разделяется на тысячу парашютиков?«Одуванчик» — пер...
  • Николай Гулевич
    Полностью русская на латинице.Отечественный гус...

Сотрудники ГИБДД не смогли отличить инсульт у водителя от пьяного вождения

Сотрудники ГИБДД не смогли отличить инсульт у водителя от пьяного вождения

Совершенно из ряда вон выходящий случай произошел на автодороге Екатеринбург — Тюмень. Его антигероями стали инспекторы дорожной полиции, которые были настолько увлечены служебным рвением, но не посчитали нужным разбираться в случившемся, а решили … .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх