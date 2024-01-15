Сотрудники ГИБДД не смогли отличить инсульт у водителя от пьяного вождения

Совершенно из ряда вон выходящий случай произошел на автодороге Екатеринбург — Тюмень. Его антигероями стали инспекторы дорожной полиции, которые были настолько увлечены служебным рвением, но не посчитали нужным разбираться в случившемся, а решили … .