Сотрудники ГИБДД не смогли отличить инсульт у водителя от пьяного вождения

Совершенно из ряда вон выходящий случай произошел на автодороге Екатеринбург — Тюмень. Его антигероями стали инспекторы дорожной полиции, которые были настолько увлечены служебным рвением, но не посчитали нужным разбираться в случившемся, а решили … .
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