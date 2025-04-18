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Муфтий Ставрополья Мухаммад Рахимов поддержал наказание за публичный намаз

Муфтий Ставрополья Мухаммад Рахимов поддержал наказание за публичный намаз

"Практические все мероприятия, проводимые нами, проходят в помещениях, для чего религиозные группы или организации на месте подают заявление с просьбой о разрешении их проведения.

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