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«МЮ» продлил домашнюю беспроигрышную серию до 21 матча (19 побед, 2 ничьих)

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Манкунианцы продлили домашнюю беспроигрышную серию во всех турнирах до 21 матча (19 побед, 2 ничьих).

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