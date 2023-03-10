«МЮ» продлил домашнюю беспроигрышную серию до 21 матча (19 побед, 2 ничьих)

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Манкунианцы продлили домашнюю беспроигрышную серию во всех турнирах до 21 матча (19 побед, 2 ничьих).
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