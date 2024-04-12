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Глава МВД Эстонии Ляэнеметс предложит признать РПЦ террористической организацией

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс предложит признать РПЦ террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс собирается предложить Рийгикогу (парламенту республики) признать Русскую Православную Церковь (РПЦ) террористической организацией в связи с заявлениями по поводу украинского конфликта, - передает ERR (национальная телерадиовещательная компания Эстонии).

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