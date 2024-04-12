Глава МВД Эстонии Ляэнеметс предложит признать РПЦ террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс собирается предложить Рийгикогу (парламенту республики) признать Русскую Православную Церковь (РПЦ) террористической организацией в связи с заявлениями по поводу украинского конфликта, - передает ERR (национальная телерадиовещательная компания Эстонии).
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