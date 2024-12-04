Посольство РФ: волна антироссийского психоза охватила британские СМИ

Global Look Press/Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com Очередная волна антироссийского психоза на почве шпиономании о мнимых киберугрозах накрыла британские СМИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий посольства России в Лондоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии