Борьба европейских фермеров с украинским зерном: проблемы и перспективы Ольга ВайленкоВ последние недели в Европе вновь разгорелась дискуссия о поставках украинского зерна.
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