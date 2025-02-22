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Царьград

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Криштиану Роналду раскритиковал арбитра Кирилла Левникова за удаление игрока

Криштиану Роналду раскритиковал арбитра Кирилла Левникова за удаление игрока

Криштиану Роналду выразил недовольство российскому арбитру Кириллу Левникову за удаление одноклубника Джона Дурана в матче «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак».

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