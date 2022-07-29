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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

При строительстве на Кургане все же придется вырубать лес

Рабочая группа рассмотрела отчет Института леса о краснокнижных растениях спорткомплекса Курган На встрече рабочей группы по развитию спорткомплекса Кургана обсудили отчет специалистов Института леса о растущих на территории краснокнижных растениях.

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