При строительстве на Кургане все же придется вырубать лес

Рабочая группа рассмотрела отчет Института леса о краснокнижных растениях спорткомплекса Курган На встрече рабочей группы по развитию спорткомплекса Кургана обсудили отчет специалистов Института леса о растущих на территории краснокнижных растениях.
Рабочая группа рассмотрела отчет Института леса о краснокнижных растениях спорткомплекса Курган На встрече рабочей группы по развитию спорткомплекса Кургана обсудили отчет специалистов Института леса о растущих на территории краснокнижных растениях.
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