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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Байден обвинил Трампа в провале законопроекта о границе и помощи Израилю и Украине

Байден заявил, что двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании миграционной безопасности и помощи Израилю и Украине в размере $118 млрд разваливается под политическим давлением его соперника-республиканца Дональда Трампа.

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