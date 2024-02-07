Байден обвинил Трампа в провале законопроекта о границе и помощи Израилю и Украине

Байден заявил, что двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании миграционной безопасности и помощи Израилю и Украине в размере $118 млрд разваливается под политическим давлением его соперника-республиканца Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)