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Брат главы Филиппин обвинен в хищении $118 млн из средств для защиты от потопов

Брат главы Филиппин обвинен в хищении $118 млн из средств для защиты от потопов

Антикоррупционный суд Филиппин 7 сентября выдал ордер на арест бывшего спикера Палаты представителей Мартина Ромуальдеса — двоюродного брата президента страны Фердинанда Маркоса-младшего.

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