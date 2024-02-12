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В Евросоюзе сравнили Трампа со школьным хулиганом после его слов о НАТО

В Евросоюзе сравнили Трампа со школьным хулиганом после его слов о НАТО

В Европейском союзе (ЕС) кандидата на пост президента США Дональда Трампа сравнили со школьным хулиганом, который хочет отнять чужие деньги после его заявлений о слов о поощрении потенциальных атак России на страны НАТО, которые выделяют недостаточно средств на оборону.

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