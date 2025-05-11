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Минниханов призвал власти Зеленодольского района стимулировать малые фермерские хозяйства

Минниханов призвал власти Зеленодольского района стимулировать малые фермерские хозяйства

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Зеленодольский район республики призвал руководство муниципалитета активнее стимулировать развитие малых фермерских хозяйств.

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