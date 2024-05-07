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Ройс о победе над «ПСЖ»: «Неописуемо. Завтра никто не спросит, как мы выиграли, удары в каркас не будут иметь значения. Важно то, что «Боруссия» снова в финале»

«Неописуемо. Спустя более 10 лет я снова в финале с «Боруссией». Усман [Дембеле] и Ашраф [Хакими] показали невероятную скорость, и нам пришлось терпеть.

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