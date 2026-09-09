FPV-перехватчики "Запада" сбили дроны ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов войск беспилотных систем 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили БПЛА коптерного и самолетного типа ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении.
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