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Назван способ снизить зависимость Европы от российского газа

Назван способ снизить зависимость Европы от российского газа

Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» Фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян заявил, что возобновляемые источники энергии могут снизить зависимость Европейского союза от российского газа.

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