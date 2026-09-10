Организаторы шоу Канье Уэста удалили документы о концертах рэпера на "Газпром Арене"

Агентство-организатор концертов Канье Уэста Say Agency удалило из своих соцсетей документы о выступлениях рэпера на "Газпром Арене" на фоне новости о том, что команда артиста рассматривает возможность переноса его шоу из Санкт-Петербурга в Москву.
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