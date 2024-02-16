Ввоз японских иномарок с пробегом в Россию резко подскочил

Импорт подержанных машин на Дальнем Востоке вырос в 1,5 раза Ввоз подержанных машин на Дальнем Востоке в 2023 году подскочил в 1,5 раза, несмотря на введенный Японией частичный запрет на поставки в Россию автомобилей.
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