Белоусов поздравил военных с взятием под контроль Михайловки в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Александрийской ордена Суворова бригады в связи с взятие под контроль Михайловки в ДНР.
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