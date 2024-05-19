Дружественные отношения между Россией и Китаем ведут США к стратегическому поражению

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин укрепили свои дружеские отношения во время недавнего визита в Китай президента России, что вызывает серьезную обеспокоенность у Соединенных Штатов.
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