Русские много себе позволили: Что конкретно напугало Белый дом?

Министр ВВС США Трой Мейнк сообщил о развертывании "системы космического контроля" на околоземной орбите.
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Пиндосы открыто заявили о том, что имеют средства, для «выведения из строя спутников, которые представляют угрозу для страны»! У нас тоже такие есть, это уже известно. Но почему спутники, которые не только «представляют угрозу», но реально наносят вред России, не уничтожаются?