В Самаре завели уголовное дело после взрыва котельной в многоэтажном доме

Следственный комитет Самарской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан после взрыва котельной в многоквартирном доме на улице Данилевского .
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