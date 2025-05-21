Когда стрижка и шопинг к беде? Что говорит буддийский астролог о конце мая 2025 года Елена ГалицкаяВ конце мая 2025 года привычные дела — поход в салон красоты, покупки, визит к родственникам — могут обернуться неожиданными последствиями.
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