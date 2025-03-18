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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Внимание, конкурс: члены районной организации РОО ´Белая Русь´ могут выиграть денежные средства на реализацию проекта по благ...

Внимание, конкурс: члены районной организации РОО ´Белая Русь´ могут выиграть денежные средства на реализацию проекта по благ...

Внимание, конкурс: члены районной организации РОО ´Белая Русь´ могут выиграть денежные средства на реализацию проекта по благоустройству´Белая Русь´ на БЛАГО-устройство!´ - под таким названием стартует конкурс на лучший проект по благоустройству, который проводит Бобруйская районная организация РОО ´Белая Русь´ среди своих ´первичек´.

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