Внимание, конкурс: члены районной организации РОО ´Белая Русь´ могут выиграть денежные средства на реализацию проекта по благ...

Внимание, конкурс: члены районной организации РОО ´Белая Русь´ могут выиграть денежные средства на реализацию проекта по благоустройству´Белая Русь´ на БЛАГО-устройство!´ - под таким названием стартует конкурс на лучший проект по благоустройству, который проводит Бобруйская районная организация РОО ´Белая Русь´ среди своих ´первичек´.