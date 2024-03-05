«Нисколько не исправился»: после концерта Киркорова многие решили, что Донбасс его не вразумил

Впервые после скандала с «голой вечеринкой» король русской эстрады выступил в Москве. Филипп Киркоров на этот раз был скромно одет, по сравнению со своим обычным амплуа, к которому привыкал на протяжении десятков лет русский зритель.
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