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Аргументы недели

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Эксперт Блохин исключил блокировку США системы «Рассвет» по просьбе Киева

Эксперт Блохин исключил блокировку США системы «Рассвет» по просьбе Киева

Киев добивается от Вашингтона блокировки российской спутниковой системы «Рассвет», но политолог Константин Блохин уверен: США на это не пойдут, чтобы не втягиваться в прямой конфликт.

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Геннадий Бережнов

США на это не пойдут, чтобы не втягиваться в прямой конфликт. А что Блохин считает, что США, поставляя вооружение и направляя ракеты и БЛА на нас, не напрямую воюют с нами? В МО Киева 4-этаж, куда вход ВСУ не доступен, забит военными США. Они что там отдыхают? А мы это здание и другие офисы оберегаем как и ранее мосты через Днепр! Странно мы как то до сих пор воюем ежедневно теряя до десятка гражданских лиц. А ведь сколько не тяни а ударить придётся да ещё и тактическим ЯО.