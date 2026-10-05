Киев добивается от Вашингтона блокировки российской спутниковой системы «Рассвет», но политолог Константин Блохин уверен: США на это не пойдут, чтобы не втягиваться в прямой конфликт.
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США на это не пойдут, чтобы не втягиваться в прямой конфликт. А что Блохин считает, что США, поставляя вооружение и направляя ракеты и БЛА на нас, не напрямую воюют с нами? В МО Киева 4-этаж, куда вход ВСУ не доступен, забит военными США. Они что там отдыхают? А мы это здание и другие офисы оберегаем как и ранее мосты через Днепр! Странно мы как то до сих пор воюем ежедневно теряя до десятка гражданских лиц. А ведь сколько не тяни а ударить придётся да ещё и тактическим ЯО.