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Царьград

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Собянин анонсировал строительство индустриального парка «Амурская»

Собянин анонсировал строительство индустриального парка «Амурская»

В Москве начнется строительство индустриального парка «Амурская», обеспечившего 800 рабочих мест. Проект реализуется в рамках программы продвижения рабочих мест, которая уже создала 65 тыс.

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