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Африканская принцесса Наоми, похищенная на родине, переехала в Россию и стала врачом

Африканская принцесса Наоми, похищенная на родине, переехала в Россию и стала врачом

Африканская принцесса Наоми переехала в Россию и стала врачом после того, как ее похитили на родине. В один из дней, когда она просто шла по улицам Габона, неизвестные люди затолкали ее в машину.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
умные  люди  нужны  России.  И  это не  среднеазиаты, тупые, не  желающие  учить русский язык.
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