Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 671 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    Наконец-то разгонят этих торгашей, которые не платят налоги.Россиян предупред...
  • Владимир Акулов
    Из  своих  республик  русских  выгнали  ,  резали  их..А  в  Россию  приехали...Очень  хитро  ! Наш  завкафедрой поех...Не гонения на рус...
  • Владимир Дудкин
    Всегда надо руководствоваться принципиальным постулатом - "Никто не забыт, ничто не забыто". Кто забывает прошлое - н...Не гонения на рус...

За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика

За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Воцарение "невозможного" президента в Белом доме ввело евроатлантические элиты в звенящий нокдаун, но лихорадочное штампование Трампом новых указов на каждую букву алфавита подействовало на них как понюшка нашатыря или тарахтение "Герани" над головой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Путин Европе:&quot;В общем так,все до польской границе нашее,а 10см до шлакбаума ваше&quot;!
Ответить
4 час.
Андрей Павлов
На чьи гроши? Просто так никто не даст (ну кроме России, конечно - &quot;братья&quot; ведь). А наши олигархи возьмутся (сицилийская мафия еще в 30х годах прошлого века сообразила, то на строительстве можно бабок срубить не намного меньше, чем на наркотиках). Они же и убедят власти дать на это денег &quot;из благородных побуждений&quot;.
Ответить
2 час.
Сергей
уже тупиком назвал....  следующее название -БОЛЬШАЯ ОШИБКА....
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх