© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Воцарение "невозможного" президента в Белом доме ввело евроатлантические элиты в звенящий нокдаун, но лихорадочное штампование Трампом новых указов на каждую букву алфавита подействовало на них как понюшка нашатыря или тарахтение "Герани" над головой.
За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика
Комментарии
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Eduard
Путин Европе:"В общем так,все до польской границе нашее,а 10см до шлакбаума ваше"!
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4 час.
Андрей Павлов
На чьи гроши? Просто так никто не даст (ну кроме России, конечно - "братья" ведь). А наши олигархи возьмутся (сицилийская мафия еще в 30х годах прошлого века сообразила, то на строительстве можно бабок срубить не намного меньше, чем на наркотиках). Они же и убедят власти дать на это денег "из благородных побуждений".
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2 час.
Сергей
уже тупиком назвал.... следующее название -БОЛЬШАЯ ОШИБКА....
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1 час.
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