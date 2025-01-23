За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика

Андрей Павлов

На чьи гроши? Просто так никто не даст (ну кроме России, конечно - "братья" ведь). А наши олигархи возьмутся (сицилийская мафия еще в 30х годах прошлого века сообразила, то на строительстве можно бабок срубить не намного меньше, чем на наркотиках). Они же и убедят власти дать на это денег "из благородных побуждений".