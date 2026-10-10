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Дети пытаются листать книги как смартфоны. И это не главная проблема перед школой

Почти треть детей пытаются листать бумажные книги, как экран смартфона. И это далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются учителя.

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