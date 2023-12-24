Органические молекулы в образцах астероида Рюгу прибыли из холодного межзвездного пространства

Эти молекулы, вероятно, старше самой Солнечной системы. Исследователи обнаружили, что некоторые молекулы, найденные в астероидах и метеоритах, образовались задолго до Солнца, в холодной среде межзвездного пространства.
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